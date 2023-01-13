Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 13 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 13 января, турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 13 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 115:119 ОТ
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:119
«Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс» – 98:109
«Майами Хит» – «Милуоки Бакс» – 108:102
«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:114
«Филадельфия Сиксерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 114:133.

В турнирной таблице НБА Западной конференции лидером в настоящий момент является «Денвер Наггетс» (28 побед – 13 поражений). В Восточной конференции НБА лидирует «Бостон» (31 победа – 12 поражений).

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023