Результаты всех матчей НБА 13 января, турнирная таблица

Сегодня, 13 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно шесть матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 115:119 ОТ

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:119

«Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс» – 98:109

«Майами Хит» – «Милуоки Бакс» – 108:102

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:114

«Филадельфия Сиксерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 114:133.



В турнирной таблице НБА Западной конференции лидером в настоящий момент является «Денвер Наггетс» (28 побед – 13 поражений). В Восточной конференции НБА лидирует «Бостон» (31 победа – 12 поражений).