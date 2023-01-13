Результаты всех матчей НБА 13 января, турнирная таблица
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Сегодня, 13 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 115:119 ОТ
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:119
«Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс» – 98:109
«Майами Хит» – «Милуоки Бакс» – 108:102
«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:114
«Филадельфия Сиксерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 114:133.
В турнирной таблице НБА Западной конференции лидером в настоящий момент является «Денвер Наггетс» (28 побед – 13 поражений). В Восточной конференции НБА лидирует «Бостон» (31 победа – 12 поражений).
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