Форвард «Лейкерс» потратил несколько тысяч долларов, чтобы поддержать Расселла Уэстбрука
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон поддержал товарища по команде Расселла Уэстбрука, сделав покупку на несколько тысяч долларов в его магазине. Об этом рассказал обозреватель НБА Дэйв Макменамин.
«Хуан Тоскано-Андерсон рассказал нам, как вместе со своей девушкой ходил в магазин [магазин одежды Уэстбрука]. Он сказал, что купил там все до одной мужские вещи своего размера. На это он спустил несколько тысяч долларов. И всё только для того, чтобы поддержать своего товарища по команде. Это показывает, что, несмотря на все трудности, которые у него [Уэстбрука] есть в команде, у него хорошая связь с товарищами», — сказал Макменамин на канале NBA on ESPN в YouTube.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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