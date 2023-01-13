Ненад Димитриевич рассказал о своих самых дорогих покупках
Поделиться
Северомакедонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич ответил на вопрос о дорогих покупках, которые когда-либо совершал.
«Есть что-то, что вы купили с первой зарплаты в УНИКСе? Вы любите тратить деньги на дорогие покупки? Первая дорогая покупка, наверное… Я купил «Ролекс» этим летом. Наверное, это. Хорошо, а машины считаются? Окей, тогда моя первая дорогая покупка — это машина. Мерседес. Купил его прошлым летом. Подписал контракт с «Валенсией» и, можно сказать, это был мой бонус за подписание контракта», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
«Самара» победила УНИКС в Кубке Хайретдинова:
Комментарии
- 13 января 2023
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36
-
09:38
-
09:11
-
09:07
-
06:24
-
00:56
-
00:52
- 12 января 2023
-
23:57
-
23:01
-
22:57
-
22:35
-
21:55
-
21:55
-
21:34
-
20:30
-
20:00
-
19:29
-
18:44
-
18:26
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:24
-
16:21
-
14:21
-
13:50
-
11:56
-
11:05
-
10:51
-
10:15
-
09:55
-
09:15
Партнерский контент