Ненад Димитриевич рассказал о своих самых дорогих покупках

Северомакедонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич ответил на вопрос о дорогих покупках, которые когда-либо совершал.



«Есть что-то, что вы купили с первой зарплаты в УНИКСе? Вы любите тратить деньги на дорогие покупки? Первая дорогая покупка, наверное… Я купил «Ролекс» этим летом. Наверное, это. Хорошо, а машины считаются? Окей, тогда моя первая дорогая покупка — это машина. Мерседес. Купил его прошлым летом. Подписал контракт с «Валенсией» и, можно сказать, это был мой бонус за подписание контракта», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

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