Ненад Димитриевич рассказал о сообщениях от девушек в Интернете

Разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич вспомнил, как впервые начал получать знаки внимания от девушек
«Первые сообщения, наверное, появились, когда я заиграл за первую команду в «Ховентуде», когда меня стали узнавать. Это было давно. Не помню самое первое сообщение, но помню, что их было много, и они были примерно одинаковые. «Привет, ты симпатичный», «Хорошо сыграл». И какие-нибудь эмодзи с сердечками. Всегда мило получать такие комплименты.
Что отвечал? Нет, я старался не отвечать. Очень старался. Хотел сохранять свой круг общения узким, не включая в него болельщиков. Не важно, положительные вещи они пишут или отрицательные. Иногда, когда писали что-то хорошее, ставил «лайк». Но в остальном старался сохранять приватность», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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