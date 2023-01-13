Разыгрывающий УНИКСа Димитриевич назвал любимый футбольный клуб

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал о любви к коллекционированию футбольных маек. Димитриевич признался, что его любимой командой является «Челси».



«Футбольные майки? Ой, их у меня, наверное, тонна! Только «Челси». Да, это моя любимая команда. А, ещё «Зенит»! Да, летом мы с друзьями хотели купить футбольные майки и поехать в них на пляж. Это были мои последние дни в Барселоне перед вылетом домой, я зашёл в магазин — а там была распродажа. Тогда я набрал для друзей майки разных клубов: «Зенит», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» — и потом раздарил их.



Но «Атлетико» Мадрид у меня тоже есть. Это была моя любимая команда в Испании. Майка с фамилией Диего Косты. А ещё мне нравятся цвета. Футболок «Челси» у меня, наверное, штук 20. Каждый год покупал новые — все три комплекта формы на сезон», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.