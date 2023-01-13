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Ненад Димитриевич назвал любимого игрока в НБА и в Евролиге

Ненад Димитриевич назвал любимого игрока в НБА и в Евролиге
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал, кто являются его любимыми игроками в НБА и Евролиге.

«Как я и сказал, первыми были Джорджевич и Стоякович. Но тогда я был ребёнком. Аллен Айверсон был моей первой любимой звездой НБА. Потом в лигу пришёл Леброн. Папа привёз мне из Штатов его кроссовки.

Я следил за ним все эти годы. Когда он играл в финалах за «Майами» и «Кливленд», я просто сходил с ума. Сейчас всё иначе. Я вырос, не слежу так сильно за НБА, предпочитаю Евролигу. Но в НБА моим самым большим кумиром был Леброн. А в Европе — Милош Теодосич, наверное. Эти двое», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

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