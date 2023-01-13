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УНИКС усилил состав 22-летним российским игроком из МБА

УНИКС усилил состав 22-летним российским игроком из МБА
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22-летний лёгкий форвард Владислав Одиноков перешёл из МБА в УНИКС на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/2023.

Одиноков является воспитанником «Химок». В Единой лиге ВТБ он дебютировал в сезоне-2020/2021. Принимал участие в Евролиге, сыграв в семи матчах.

«После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей. Одиноков – молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем», — сказал главный тренер казанцев Велимир Перасович.

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