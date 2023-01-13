Дончич прокомментировал победу «Далласа» в матче с «Лейкерс»

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал победу команды в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Это был сложный, изматывающий матч, много борьбы и большая нагрузка. Два овертайма, много игровых минут. Нам нужно было сохранять концентрацию, но мы справились с этим. Победа есть победа. Трёхочковые в концовке? Это мои броски с отшагиванием. Мы уступали три очка, я должен был бросать из-за дуги. Динвидди отличный игрок, способный забивать сверху и набирать очки. Он сильно нам помогает. Сегодня мы бы не смогли выиграть без него», — приводит слова Дончича BasketNews.



Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 119:115. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 13 передач.