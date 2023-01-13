Дончич прокомментировал победу «Далласа» в матче с «Лейкерс»

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал победу команды в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Это был сложный, изматывающий матч, много борьбы и большая нагрузка. Два овертайма, много игровых минут. Нам нужно было сохранять концентрацию, но мы справились с этим. Победа есть победа. Трёхочковые в концовке? Это мои броски с отшагиванием. Мы уступали три очка, я должен был бросать из-за дуги. Динвидди отличный игрок, способный забивать сверху и набирать очки. Он сильно нам помогает. Сегодня мы бы не смогли выиграть без него», — приводит слова Дончича BasketNews.
Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 119:115. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 13 передач.
- 13 января 2023
-
17:56
-
17:29
-
15:51
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36
-
09:38
-
09:11
-
09:07
-
06:24
-
00:56
-
00:52
- 12 января 2023
-
23:57
-
23:01
-
22:57
-
22:35
-
21:55
-
21:55
-
21:34
-
20:30
-
20:00
-
19:29
-
18:44
-
18:26
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:24
-
16:21
-
14:21