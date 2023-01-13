В Турции объявили награду в € 490 тыс. за поимку Энеса Кантера

Власти Турции назначили награду в € 490 тыс. за информацию, которая поможет арестовать бывшего игрока НБА Энеса Кантера, который является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает News York Post.



«Это делает ситуацию очень опасной. Раньше за людьми из списка охотилась турецкая разведка, но после объявления награды за ними будет охотиться каждый», — прокомментировал ситуацию Кантер.



Баскетболист признан членом террористической организации и объявлен в розыск. Он внесён в список разыскиваемых террористов МВД Турции.



Напомним, в настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента. В феврале прошлого года «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Кантер не раз заявлял, что случившееся с ним является следствием его активной политической позиции. Игрок часто выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в Европе.