Тейтума пригласили на конкурс трёхочковых на Матче звёзд НБА
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Нападающий «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получил приглашение принять участие в конкурсе по трёхочковым на Матче звёзд НБА — 2023.
По информации издания Bleacher Report, 24-летний американский форвард на данный момент не принял решение, будет ли участвовать в этом матче.
В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,6 очка в среднем за игру, при этом реализуя 34,7 процента из-за дуги.
Матч звёзд НБА состоится 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене».
«Бостон» в текущем сезоне располагается на первом месте в Восточной конференции. На счету команды 31 победа при 12 поражениях. Следующий матч «Селтикс» проведут с «Шарлотт Хорнетс». Игра состоится завтра, 15 января, и начнётся в 3:00 мск.
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