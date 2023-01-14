ЦСКА обыграл «Астану» и одержал 21-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Астаной». Встреча прошла на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 100:72.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Милутинов, который оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 11 подборов. Его партнёры по команде Алексей Швед, Антон Астапкович и Даллас Мур набрали по 15 очков.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Астаны» Маркелл Джонсон, в активе которого 20 очков.
ЦСКА, таким образом, одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.
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