ЦСКА обыграл «Астану» и одержал 21-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Астаной». Встреча прошла на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 100:72.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Милутинов, который оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 11 подборов. Его партнёры по команде Алексей Швед, Антон Астапкович и Даллас Мур набрали по 15 очков.



Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Астаны» Маркелл Джонсон, в активе которого 20 очков.



ЦСКА, таким образом, одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.