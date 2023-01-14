Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Думаю, очевидно, что «Астана» показала некоторый прогресс по сравнению с первой частью сезона, сейчас они играют лучше. Для нас это была возможность пройти очередную проверку перед второй частью сезона и следующей игрой с «Зенитом». Самое главное, что все наши ребята здоровы и в форме», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт московского клуба.

Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 100:72.

ЦСКА одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.