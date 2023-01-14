Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Астаной»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Думаю, очевидно, что «Астана» показала некоторый прогресс по сравнению с первой частью сезона, сейчас они играют лучше. Для нас это была возможность пройти очередную проверку перед второй частью сезона и следующей игрой с «Зенитом». Самое главное, что все наши ребята здоровы и в форме», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт московского клуба.
Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 100:72.
ЦСКА одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.
Комментарии
- 14 января 2023
-
19:53
-
18:55
-
18:51
-
17:55
-
15:42
-
14:46
-
13:23
-
12:28
-
11:34
-
10:50
-
09:28
-
08:47
-
08:01
-
06:26
-
00:44
-
00:35
- 13 января 2023
-
21:59
-
19:53
-
17:56
-
17:29
-
15:51
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36
-
09:38
-
09:11
-
09:07
-
06:24
-
00:56
-
00:52
Партнерский контент