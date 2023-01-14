Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Астаны» прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Астаны» прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Игру можно разделить на две части. В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро, доминировал на подборе, и мы пропустили 60 очков. Во второй половине мы пропустили всего 40, в третьей четверти проиграли три очка, в четвёртой – одно. За вторую половину сказал ребятам спасибо», — приводит слова Олега Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 100:72.

ЦСКА одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023