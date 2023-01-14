Главный тренер «Астаны» прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Игру можно разделить на две части. В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро, доминировал на подборе, и мы пропустили 60 очков. Во второй половине мы пропустили всего 40, в третьей четверти проиграли три очка, в четвёртой – одно. За вторую половину сказал ребятам спасибо», — приводит слова Олега Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 100:72.
ЦСКА одержал 21-ю победу подряд с начала сезона и лидирует в Единой лиге ВТБ. «Астана» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.
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