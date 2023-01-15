Главный тренер «Сакраменто»: если Фокс и Сабонис не попадут на Матч звёзд, то это позор
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун считает, что лидеры его команды ДеАрон Фокс и Домантас Сабонис должны принять участие в Матче всех звёзд НБА-2023.
«Если Домантас и Фокси не попадут на Матч всех звёзд, позор всем принципам отбора. Эти парни заслуживают там сыграть. Мы говорим о Сабонисе, который побил рекорд клуба по трипл-даблам за сезон сразу после перехода. А мы только на 12-м месте. Я верю, что таким рекордам нужно уделять внимание, когда выбирают участников Матча всех звёзд. Фокс и Сабонис не получают признания, это позор.
Надеюсь, рано или поздно лига станет им уделять внимание, которое они заслуживают. Они отлично играют в каждом матче и их следует уважать», — приводит слова Брауна пресс-служба «Сакраменто».
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