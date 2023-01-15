Эксперт: ни один обмен не гарантирует «Лейкерс» борьбу за титул

Эксперт Sports Illustrated Ховард Бек заявил, что на данный момент ни один обмен не позволит «Лос-Анджелес Лейкерс» вернуться в борьбу за чемпионский титул.
«Думаю, не стоит рассматривать любой потенциальный обмен сразу как титул или провал. Если это стандарт для ваших пиков, то сделка никогда не будет заключена. Я не думаю, что хоть одна сделка, будь она сейчас или летом, гарантирует «Лейкерс» возвращение в борьбу за чемпионство.
Базовая формула, в которой к Леброну и Дэвису добавят снайперов или качественных ролевиков, может помочь им хотя бы побороться за выход плей-офф. Стремиться следует к этому», — цитирует эксперта издание.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент располагается на 13-м месте в Западной конференции, выиграв 19 матчей из 42.
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