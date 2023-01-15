«Очень недоволен игрой команды». Лукич высказался о победе в матче с «Пармой-Пари»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» — 78:73.

«Говорят, что самое важное — это победа. Однако я очень недоволен сегодняшней игрой моей команды. К сожалению, после нашего преимущества в первой четверти следующие 13 минут игры мы выглядели неуравновешенно, принимали неправильные решения, теряли мяч на ровном месте. Если посмотрим на распределение сил внутри коллектива, то игру вытащили наши большие игроки: Апич, Чадов, Салаш, Ганькевич. С защитниками творилась катастрофа. Также ключевым моментом от наших больших стали 17 подборов на чужом щите. Я понимаю, что наше положение смотрится неплохо — пятое место уже точно наше, и мы будем бороться за четвёртое, но качеством игры я никак не могу быть доволен», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.