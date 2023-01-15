Гомельский объяснил проблемы «Чикаго» в нынешнем сезоне НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением по поводу проблем «Чикаго Буллз» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.
«В «Чикаго» есть 3 звезды: Дерозан, Лавин и Вучевич — игроки очень высокого класса. Есть еще 3-4 игрока, справляющиеся со своими функциями. А настоящей качественной ротации — нет. Это становится проблемой к середине сезона. К тому же случилась травма у Дерозана. Его отсутствие просто некем компенсировать», — написал Гомельский на своём сайте.
После 43 игр регулярного чемпионата «Чикаго» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 19 побед при 24 поражениях.
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