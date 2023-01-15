Пашутин назвал причины поражения в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (73:78).
«Основательно готовились к этому матчу, поскольку в «Пари НН» много снайперов, атакующих с высоким процентом. Сумели сконтролировать их игру, но много сегодня забил Апич, особенно в первой половине — мы плохо менялись против него. Начали игру без агрессии в защите, без давления на мяч. Думаю, именно первая четверть всё и решила — 24:11, потом встрепенулись, сравняли счёт. Но то, что отдали преимущество нижегородцам на самом старте, психологически догоняло нас практически весь матч. В нападении не было командной игры, больше действовали индивидуально, мало передач, ну, и, конечно, много ошибок. Эти моменты не позволили побороться за победу. Наша задача — проанализировать свои ошибки и готовиться к домашней игре с «Енисеем», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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