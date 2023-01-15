Сборная России проведёт товарищеские матчи с сербскими клубами

Мужская национальная команда России после завершения основного сбора 20 февраля планирует отправиться в Сербию, где должна провести два товарищеских матча с клубами этой страны (21 февраля — с «Мегой», 23-го — с ФМП). Об этом сообщается на сайте РФБ.

Основной сбор национальной команды России пройдёт с 15 по 20 февраля. В расширенный список вошёл 31 игрок.

Защитники: Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород», Нижний Новгород, 20 лет, 204 см), Захар Ведищев («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 196 см), Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край, 25 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), Георгий Жбанов (УНИКС, Казань, 25 лет, 197 см), Даниил Касаткин (МБА, Москва, 23 года, 198 см), Александр Платунов («Парма-Пари», Пермский край, 25 лет, 192 см), Виталиус Пранаускис («Автодор», Саратов, 20 лет, 195 см), Андрей Топтунов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см), Юрий Умрихин («Самара», Самара, 23 года, 190 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 25 лет, 195 см).

Форварды: Максим Барашков («Самара», 24 года, 200 см), Игорь Вольхин («Зенит», 25 лет, 200 см), Филипп Гафуров («Самара», 21 год, 211 см), Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 201 см), Даниил Кочергин (МБА, 23 года, 206 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см), Илья Платонов (МБА, 24 года, 199 см), Даниил Походяев («Парма-Пари», 21 год, 204 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 201 см), Егор Сычков («Локомотив-Кубань», 21 год, 208 см), Марк Тихоненко (МБА, 24 года, 203 см), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 21 год, 202 см).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см), Егор Рыжов («Зенит», 18 лет, 209 см).