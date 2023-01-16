Дабл-дабл Вучевича с 43 очками помог «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершился победой хозяев со счётом 132:118.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов. Зак Лавин набрал 27 очков.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, который записал в свой актив 26 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Чикаго» прервал трёхматчевую серию поражений. «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 19 и 16 января соответственно.