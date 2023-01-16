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Дабл-дабл Вучевича с 43 очками помог «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Вучевича с 43 очками помог «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершился победой хозяев со счётом 132:118.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов. Зак Лавин набрал 27 очков.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, который записал в свой актив 26 очков. Стефен Карри оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Чикаго» прервал трёхматчевую серию поражений. «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Детройт Пистонс», а «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 19 и 16 января соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
132 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Вучевич - 43, Лавин - 27, Уайт - 15, Досунму - 12, Карузо - 12, Уильямс - 10, Джонс - 7, Горан Драгич - 4, Терри - 2, Болл, Брэдли, Грин, Дерозан, Джонс, Драммонд, Симонович, Хилл
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 26, Карри - 20, Пул - 15, Лэмб - 14, Уиггинс - 11, Дивинченцо - 9, Луни - 9, Грин - 8, Болдуин Мл. - 3, Муди - 3, Грин, Джером, Игуодала, Куминга, Роллинз, Уайзмен
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