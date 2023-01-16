Док Риверс сравнил Джордана и Леброна

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс провёл сравнение между легендарным Майклом Джорданом и нынешним лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я считаю, что карьера Леброна — величайшая в истории баскетбола. Об этом можно говорить уже сейчас. Но в то же время величайшим игроком остаётся Майкл Джорджан, хотя это никак не отменяет того, что сделал Леброн», — приводит слова Риверса Bleacher Report.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Леброн Джеймс проводит 20-й сезон в НБА. 38 024 очков, он приближается к рекордсмену лиги Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: