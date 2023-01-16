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Бывший игрок сборной Украины Отверченко умер в возрасте 33 лет

Бывший игрок сборной Украины Отверченко умер в возрасте 33 лет
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Известный украинский баскетболист, выступавший за национальную команду, Руслан Отверченко умер в Киеве в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем.

За свою 11-летнюю баскетбольную карьеру Отверченко выступал за все возрастные категории сборных Украины.

Он также провёл 12 матчей за мужскую сборную, выступая на Евробаскете-2017. Тогда он набирал в среднем 4,3 очка, 1,0 подбора и 1,2 передачи за шесть игр.

Большую часть своей карьеры Отверченко провёл на Украине, за исключением одного сезона в Испании («Манреса»).

В 2017 году Отверченко стал чемпионом Украины в составе клуба «Будивельник».

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