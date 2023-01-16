Леброн отреагировал на поражение «Филадельфии» в одно очко

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения команды в матче Национальной баскетбольной лиги с «Филадельфией Сиксерс» (112:113).

«Просто обидно оказаться в таком положении и не суметь выйти победителем. Нам удалось отзащищаться, у нас появилась возможность, но исполнить и реализовать её не удалось.



Мы играем в хороший баскетбол. Мы просто не побеждаем», — приводит слова Леброна ESPN.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал как раз Леброн Джеймс, набравший 35 очков, сделавший восемь подборов и десять передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и четыре передачи.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: