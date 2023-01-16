Томпсон: не переживаю по поводу того, попадём ли мы в плей-офф

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон выразил уверенность в том, что команда попадёт в плей-офф.

«Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф. Таких мыслей даже нет.



Важно, чтобы мы попали туда здоровыми и целыми. Было бы неплохо сделать это с достойным посевом», — приводит слова Томпсона NBC Sports.

На данный момент подопечные Стива Керра идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции. После 43 игр команда имеет 21 победу при 22 поражениях.

Ранее известный аналитик НБА Бретт Сигель заявил, что не считает, что действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» будет менять свой состав в ближайшее время.

Клэй Томпсон был замечен с двумя девушками модельной внешности: