Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс: кого-то волнует, что Леброн последний в НБА по проценту реализации трёхочковых?

Бэйлесс: кого-то волнует, что Леброн последний в НБА по проценту реализации трёхочковых?
Комментарии

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание подписчиков на реализацию форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом трёхочковых бросков в нынешнем сезоне НБА.

«Кого-то волнует, что Леброн Джеймс, который находится на пороге того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА, занимает последнее место в лиге по проценту реализации трёхочковых бросков?» — написал Бэйлесс.

Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

Новость по теме
Леброн отреагировал на поражение «Филадельфии» в одно очко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023