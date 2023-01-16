Бэйлесс: кого-то волнует, что Леброн последний в НБА по проценту реализации трёхочковых?

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание подписчиков на реализацию форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом трёхочковых бросков в нынешнем сезоне НБА.



«Кого-то волнует, что Леброн Джеймс, который находится на пороге того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА, занимает последнее место в лиге по проценту реализации трёхочковых бросков?» — написал Бэйлесс.



Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: