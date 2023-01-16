Леброн Джеймс стал вторым игроком, который преодолел отметку в 38 тысяч очков в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 38 тысяч очков. В сегодняшней встрече с «Филадельфией Сиксерс» (112:113) американский форвард набрал 35 очков.

Теперь на его счету 38 024 очка, он приближается к рекордсмену лиги Кариму Абдул-Джаббару (38 387). Предполагается, что в ближайшее время он сможет побить этот рекорд.

Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Ранее известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание подписчиков на реализацию форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом трёхочковых бросков в нынешнем сезоне НБА.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: