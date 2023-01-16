Определились расширенные составы команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2023 года

Определились расширенные составы «Новой школы» и «Старой школы» на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2023 года, сообщает официальный сайт турнира.



Расширенный состав «Новой школы»



Задняя линия: Никита Михайловский («Автодор»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Даниил Аксёнов («Астана»), Маркелл Джонсон («Астана»), Олег Балашов («Астана»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Калеб Хомсли («Зенит»), Александр Щербенёв («Локомотив-Кубань»), Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Владислав Близнюк («Минск»), Максим Личутин («Пари Нижний Новгород»), Джастин Роберсон («Парма-Пари»), Александр Платунов («Парма-Пари»), Антон Карданахишвили («Самара»), Георгий Жбанов (УНИКС), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС).



Передняя линия: Евгений Минченко («Автодор»), Владислав Трушкин («Енисей»), Джеймс Томпсон («Енисей»), Сергей Карасёв («Зенит»), Игорь Вольхин («Зенит»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Владислав Шарапов (МБА), Андрей Лопатин (МБА), Даниил Коско («Минск»), Зак Смит («Минск»), Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»), Александр Ганькевич («Пари Нижний Новгород»), Данила Походяев («Парма-Пари»), Данила Чикарев («Самара»), Максим Барашков («Самара»), Самсон Руженцев (ЦСКА), Никола Милутинов (ЦСКА), Антон Астапкович (ЦСКА).



Расширенный состав «Старой школы»



Задняя линия: Алексей Швед (ЦСКА), Томас Эртель («Зенит»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Маркос Найт («Самара»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Виталий Фридзон («Зенит»), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Райан Ботрайт («Автодор»), Евгений Воронов (МБА), Анджело Уорнер («Енисей»).



Передняя линия: Джален Рэйнольдс (УНИКС), Никита Курбанов (ЦСКА), Луи Лабери (УНИКС), Джеймс Эннис («Самара»), Евгений Валиев (МБА), Сергей Моня («Зенит»), Майкл Майерс («Астана»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Энтони Браун (УНИКС), Малик Диме («Парма-Пари»).



Напомним, Матч звёзд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».



Второй этап голосования пройдёт с 17 по 24 января. Болельщики выберут финальный состав команды «Старой школы», СМИ — финальный состав команды «Новой школы».