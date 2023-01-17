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41 очко Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

41 очко Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершился победой гостей со счётом 127:118.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Стефан Карри, который записал в свой актив 41 очко. Джордан Пул набрал 32 очка. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

Самым результативным в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 32 очка. Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел пятое поражение за последние шесть матчей. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал вторую победу за последние три матча.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 32, Моррис - 17, Кузма - 16, Хатимура - 16, Гэффорд - 14, Райт - 9, Авдия - 6, Кисперт - 5, Гудвин - 3, Бартон, Бил, Гибсон, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Тодд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Пул - 32, Грин - 17, Уиггинс - 14, Дивинченцо - 11, Лэмб - 10, Луни - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Куминга, Муди, Роллинз, Томпсон, Уайзмен
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