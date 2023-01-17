41 очко Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершился победой гостей со счётом 127:118.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Стефан Карри, который записал в свой актив 41 очко. Джордан Пул набрал 32 очка. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

Самым результативным в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 32 очка. Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел пятое поражение за последние шесть матчей. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал вторую победу за последние три матча.