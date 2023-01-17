Гомельский назвал лучшие качества Тейтума и Адетокунбо

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из посетителей своего сайта, который попросил сравнить звёздных игроков НБА Джейсона Тейтума и Янниса Адетокунбо.

«Как можно сравнивать красное с теплым? У Тейтума и Адетокумбо разные манеры игры, разные амплуа, разные способы набора очков. Тейтум -снайпер, валдеющий стабильным броском с любой дистанции и обладающий коротким проходом. Яннис — мощный форвард с фантастическими физическими данными — скоростью, прыгучестью, физической силой. Свои очки набирает с близкой дистанции за счет силовых проходов. Они могли бы играть вместе и не мешать друг другу в позиционном нападении», — написал Гомельский на своём сайте.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: