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Гомельский назвал лучшие качества Тейтума и Адетокунбо

Гомельский назвал лучшие качества Тейтума и Адетокунбо
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из посетителей своего сайта, который попросил сравнить звёздных игроков НБА Джейсона Тейтума и Янниса Адетокунбо.

«Как можно сравнивать красное с теплым? У Тейтума и Адетокумбо разные манеры игры, разные амплуа, разные способы набора очков. Тейтум -снайпер, валдеющий стабильным броском с любой дистанции и обладающий коротким проходом. Яннис — мощный форвард с фантастическими физическими данными — скоростью, прыгучестью, физической силой. Свои очки набирает с близкой дистанции за счет силовых проходов. Они могли бы играть вместе и не мешать друг другу в позиционном нападении», — написал Гомельский на своём сайте.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

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