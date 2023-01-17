О'Нил: Морант заслуживает больше внимания как кандидат на MVP

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу молодой звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Морант заслуживает больше внимания как кандидат на MVP. Мы ведь говорим о том, что упорный труд окупается… он не был выбран на драфте под первым пиком, о нём не говорили в школе, но этот парень умеет играть», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

В нынешнем сезоне НБА Морант набирает 27,5 очка, 5,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

Ранее бывший игрок НБА Майкл Бизли высказал мнение о том, что восходящая звезда «Мемфиса» в скором времени должен стать лучшим игроком лиги.

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