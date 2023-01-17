«Это завело меня». Грин рассказал, как болельщик дразнил его во время игры с «Вашингтоном»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как один из болельщиков «Вашингтон Уизардс» дразнил его во время матча, который закончился в пользу «воинов» со счётом 127:118.
«Один из фанатов «Вашингтона» поставил под сомнение моё попадание в Зал славы НБА. Это завело меня. Мои ребята сказали, чтобы я заткнул этого парня своей игрой. Мне это очень понравилось», — приводит слова Грина Clutch Points.
В первой половине встречи Грин продемонстрировал слабую статистику (0 очков, два подбора), однако во второй части матча он набрал 17 очков, четыре подбора, шесть передач и два перехвата.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 41 очко.
«Голден Стэйт» одержал вторую победу за последние три матча.
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