«Это завело меня». Грин рассказал, как болельщик дразнил его во время игры с «Вашингтоном»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как один из болельщиков «Вашингтон Уизардс» дразнил его во время матча, который закончился в пользу «воинов» со счётом 127:118.

«Один из фанатов «Вашингтона» поставил под сомнение моё попадание в Зал славы НБА. Это завело меня. Мои ребята сказали, чтобы я заткнул этого парня своей игрой. Мне это очень понравилось», — приводит слова Грина Clutch Points.

В первой половине встречи Грин продемонстрировал слабую статистику (0 очков, два подбора), однако во второй части матча он набрал 17 очков, четыре подбора, шесть передач и два перехвата.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 41 очко.

«Голден Стэйт» одержал вторую победу за последние три матча.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?