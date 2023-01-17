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Дарвин Хэм: Леброн Джеймс творит историю

Дарвин Хэм: Леброн Джеймс творит историю
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил звёздного форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс творит историю на самых разных уровнях. Какой же высокий уровень он продолжает демонстрировать на этом этапе карьеры! Мы часть этого, все являемся свидетелями. У Леброна по-прежнему высокий соревновательный дух, он никогда не сдаётся. Если он выходит на площадку, то будет выкладываться по полной программе. Это потрясающе», — приводит слова Хэма ESPN.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 140:132. Леброн Джеймс в этом матче набрал 48 очков и, таким образом, обновил личный рекорд результативности в сезоне.

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