Остин Риверс: культура хайлайтов полностью убила баскетбол

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Остин Риверс считает, что в современной НБА игроки пытаются привлечь к себе внимание яркими эпизодами и это портит игру.



«Когда я играл в старших классах, то подборку с твоими лучшими моментами можно было получить, только если ты был игроком высшего уровня. Тогда нужно было много работать, создавать себе имя и для меня было честью получить такую нарезку моментов. Мы выходили на площадку и не думали обо всём этом, я выходил побеждать.



Сейчас картина другая. Родители платят людям, чтобы те приходили и снимали видео, каждый получает свою подборку. Хайлайт за хайлайтом, момент за моментом, и дети смотрят только это, они не смотрят баскетбол.



Сделать грамотный пас без учёта в статистику, подсказать в обороне, да вообще защищаться, совершать правильные броски и упрощать игру… Культура хайлайтов полностью убила баскетбол», — приводит слова Риверса Basket News.