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Энес Кантер: ФБР занимается людьми, которых наняли меня убить

Энес Кантер: ФБР занимается людьми, которых наняли меня убить
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) ищет информацию о людях, которых наняли убить баскетболиста.

Ранее Кантер Фридом заявил, что за ним охотятся наёмные убийцы и мафия. Также сообщалось, что власти Турции готовы заплатить почти $ 500 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Энеса, часто критикующего президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Мемы — это, конечно, смешно, но награда — уже не шутка. ФБР занимается моим делом и ежедневно собирает данные об опасных людях, которых наняли, чтобы меня убить. Учитывайте, что каждый раз, когда вы публикуете какую-то шутку об этом, она попадает в базы данных и приводит к неточностям в результатах», — написал Кантер Фридом на своей странице в социальных сетях.

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