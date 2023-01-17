Энес Кантер: ФБР занимается людьми, которых наняли меня убить

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) ищет информацию о людях, которых наняли убить баскетболиста.
Ранее Кантер Фридом заявил, что за ним охотятся наёмные убийцы и мафия. Также сообщалось, что власти Турции готовы заплатить почти $ 500 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Энеса, часто критикующего президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Мемы — это, конечно, смешно, но награда — уже не шутка. ФБР занимается моим делом и ежедневно собирает данные об опасных людях, которых наняли, чтобы меня убить. Учитывайте, что каждый раз, когда вы публикуете какую-то шутку об этом, она попадает в базы данных и приводит к неточностям в результатах», — написал Кантер Фридом на своей странице в социальных сетях.
- 17 января 2023
-
21:01
-
19:49
-
18:43
-
17:59
-
16:26
-
15:44
-
14:21
-
13:57
-
13:45
-
13:33
-
12:57
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:37
-
09:52
-
09:42
-
09:38
-
01:50
-
00:52
- 16 января 2023
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
20:56
-
19:57
-
17:45
-
16:09
-
15:38
-
15:06
-
14:56
-
13:53
-
13:47
-
13:33
-
13:15
-
13:09