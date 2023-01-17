Чарльз Баркли рассказал, что нужно «Никс», чтобы стать элитной командой
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Член Зала славы НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли признался, что сомневается в перспективах «Нью-Йорк Никс» и считает, что команде не хватает звёздных игроков, чтобы называться элитной командой.
«У «Нью-Йорка» неплохая команда, довольно крепкая. Они очень стараются, и на этом всё. Я не считаю, что им нужен просто сильный игрок, чтобы стать элитной командой. Они станут такими, только если получат Янниса Адетокунбо, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта, но пока они даже не близко к этому статусу», — приводит слова Баркли Clutch Points.
«Нью-Йорк Никс» в нынешнем сезоне провёл 45 матчей регулярного чемпионата НБА, в которых одержали 25 побед и потерпели 20 поражений. Команда располагается на шестом месте в Восточной конференции.
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