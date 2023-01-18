Баскетболисты «Голден Стэйт» провели встречу с президентом США

Игроки и тренерский состав «Голден Стэйт Уорриорз» в качестве действующих чемпионов НБА посетили Белый дом. Они встретились с главой американского государства Джо Байденом.



Самый ценный игрок финальной серии минувшего сезона Стефен Карри подарил первым лицам США майки «Уорриорз». Байдену с номером 46 (в связи с тем, что он является 46-м президентом США), а вице-президенту Камале Харрис — с номером 1.

Отметим, что этот известный американский баскетбольный клуб не первый раз наносит визит в Белый дом. Ранее «Голден Стэйт» делали это после победы в НБА сезона-2014/15.

В 2017 и 2018 годах «Уорриорз» также выигрывали НБА, но тогда не посещали администрацию американского президента из-за политических причин.