Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Портленд»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.
Самым полезным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 36 очков, 12 подборов и десять передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который заработал 23 очка, четыре подбора, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 44 очка, три подбора и восемь передач. Также отметим американского форварда Джерами Гранта, который набрал 18 очков, четыре подбора и отдал две передачи.
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