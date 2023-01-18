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«Филадельфия» переиграла «Лос-Анджелес», у Джоэла Эмбиида — 41 очко

«Филадельфия» переиграла «Лос-Анджелес», у Джоэла Эмбиида — 41 очко
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:110.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который заработал 16 очков. А вот подборов и передач он не сделал. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи. Также отметим американского защитника Тайриза Макси, который заработал 22 очка, два подбора и такое же количество передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 120
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Пауэлл - 16, Джордж - 13, Зубац - 12, Мэнн - 12, Моррис - 9, Батюм - 8, Джексон - 7, Браун - 4, Престон - 2, Бостон, Диабате, Кеннард, Ковингтон, Коффи, Уолл
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 22, Харрис - 20, Ньянг - 9, Такер - 6, Харден - 6, Мелтон - 5, Коркмаз - 4, Милтон - 4, Харрелл - 3, Кинг, Рид, Спрингер, Тибулл, Хаус, Шэмпени
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