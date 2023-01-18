«Филадельфия» переиграла «Лос-Анджелес», у Джоэла Эмбиида — 41 очко

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:110.



Самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который заработал 16 очков. А вот подборов и передач он не сделал. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи. Также отметим американского защитника Тайриза Макси, который заработал 22 очка, два подбора и такое же количество передач.