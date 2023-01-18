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Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»

Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»
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Президент США Джо Байден во время визита действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в Белый дом встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с баскетболистами и представителями команды.

Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»:

Присутствующие в Белом доме рассмеялись, а вице-президент США Камала Харрис отказалась заниматься тем же самым.

Ранее лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу работы Джо Байдена по возвращению Бриттни Грайнер в США.

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