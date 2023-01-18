Эмбиид: моя энергия движет всей командой

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями после победы в матче Национальной баскетбольной лиги с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:110).
«Я просто пытался начать игру сильно, потому что моя энергия как бы движет всей командой. Если я агрессивно веду себя в нападении и защите, мои товарищи по команде подхватывают этот настрой, независимо от того, попадаю я броски или нет.
Пятая игра подряд с 30+ очками? Этого бы не случилось без моих товарищей по команде. Джеймс Харден делает хорошую работу, облегчая мне задачу. Парни открывают мне возможность выходить на площадку и доминировать», — приводит слова Эмбиида ESPN.
Камерунский центровой стал самым результативным игроком встречи. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 18 января 2023
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41
-
07:32
-
06:19
-
06:08
-
03:28
-
02:58
-
00:36
- 17 января 2023
-
23:23
-
22:28
-
21:27
-
21:01
-
19:49
-
18:43
-
17:59
-
16:26
-
15:44
-
14:21
-
13:57
-
13:45
-
13:33
-
12:57
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:37
-
09:52
-
09:42
-
09:38
-
01:50