Эмбиид: моя энергия движет всей командой

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями после победы в матче Национальной баскетбольной лиги с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:110).

«Я просто пытался начать игру сильно, потому что моя энергия как бы движет всей командой. Если я агрессивно веду себя в нападении и защите, мои товарищи по команде подхватывают этот настрой, независимо от того, попадаю я броски или нет.

Пятая игра подряд с 30+ очками? Этого бы не случилось без моих товарищей по команде. Джеймс Харден делает хорошую работу, облегчая мне задачу. Парни открывают мне возможность выходить на площадку и доминировать», — приводит слова Эмбиида ESPN.

Камерунский центровой стал самым результативным игроком встречи. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи.

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