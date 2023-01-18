Гомельский оценил камбэк МБА в матче с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу матча Единой лиги ВТБ между МБА и «Зенитом»(76:75 ОТ).

«Игра МБА с «Зенитом» была захватывающая по интриге. МБА была более мотивирована на площадке. Практически все игроки МБА приносили пользу. Правда, было много тактических ошибок и потерь. Но этот факт объясняется молодостью состава, в котором много перспективных баскетболистов. А «Зенит», который повёл «+16», расслабился и решил довести матч до победы «малой кровью», — написал Гомельский на своём сайте.

Следующий матч «Зенит» проведёт 20 января в Москве. Соперниками санкт-петербургского клуба будут баскетболисты местного ЦСКА. МБА в следующем туре сыграет в Москве с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 19 января.