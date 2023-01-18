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«Самара» подписала контракт с бывшим центровым ЦСКА

«Самара» подписала контракт с бывшим центровым ЦСКА
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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании контракта с центровым Владимиром Ивлевым, который прошлый сезон провёл в составе ЦСКА.

В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА принял участие в 11 матчах Единой лиги ВТБ (2,1 очка и 2 подбора в среднем за матч) и четырёх матчах Евролиги.

Ивлев выступал за сборные России различных возрастов. Являлся участником чемпионата Европы U18 (2007) и чемпионатов Европы U20 (2009 и 2010).

В составе студенческой сборной России — победитель Всемирной универсиады (2013). Победитель Спортивных игр БРИКС (2017). В составе национальной команды России принимал участие в Евробаскете-2017 и Кубке мира — 2019.

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