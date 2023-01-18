Даниил Аксёнов перешёл в МБА из «Астаны»

Московская МБА объявила о подписании контракта с российским разыгрывающим Даниилом Аксёновым, сообщает официальный сайт столичного клуба.



Нынешний сезон Аксёнов начинал в составе «Астаны», проведя 21 матч и в среднем набирая 12,3 очка и делая 3,5 передачи, 2,9 подбора и 1 перехват за игру.



«Мы следили за Даниилом, очень рады, что смогли его подписать. Благодарим «Астану» за то, что удалось договориться. Для нас это очевидное усиление — этот игрок подходит под нашу философию, под быстрый баскетбол, который мы стараемся показывать. Он любит игру, живёт ей, видно, как он прогрессирует. Уверен, мы поможем друг другу стать ещё сильнее», — прокомментировал подписание контракта главный тренер МБА Василий Карасёв.