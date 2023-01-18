Оладжьювон: Йокич единственный в своём роде
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Член Зала славы и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Хаким Оладжьювон дал оценку центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.
«Смотришь на него и думаешь: «Это как-то всё несерьёзно выглядит». Но зато он эффективен! Бросок, обманные движения – всё это трудно рассчитать по времени. Игроку трудно понять, когда Никола действительно пытается совершить финт, а когда нет. У него в арсенале достаточно обманок. Йокич единственный в своём роде», – приводит слова Оладжьювона Sports Illustrated.
В текущем сезоне 27-летний серб принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 25 очков, 11 подборов и 9,8 передачи. В обновлённом рейтинге MVP от официального сайта НБА Йокич занимает первое место.
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