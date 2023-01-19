«Худший обмен в истории НБА». Баркли высказался о переходе Гобера из «Юты» в «Миннесоту»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли оценил переход центрового Руди Гобера в «Миннесоту Тимбервулвз» из «Юты Джаз» в минувшее межсезонье.



«Тимбервулвз» совершили худший обмен в истории НБА. Это был такой глупый обмен», — сказал Баркли в эфире Talking NBA.



В прошлом сезоне Гобер принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 14,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

В нынешнем сезоне Гобер набирает в среднем 13,3 очка, совершает 11,5 подбора и отдаёт 0,8 передачи.

В межсезонье Гобер в результате крупного обмена отправился в «Миннесоту». «Юта» получила за одного из своих лидеров Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта и Леандро Больмаро, а также четыре драфт-пика первого раунда.