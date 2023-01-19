30 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Атланту»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:122.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Деджонте Мюррей, который заработал 30 очков, сделал 7 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс форвард Джон Коллинс, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и три передачи.



Лучшая результативность в составе «Далласа» у 23-летнего словенца Луки Дончича, на счету которого 30 очков, четыре подбора и 8 передач. Также стоит отметить Кристиана Вуда, который заработал 22 очка, сделал 9 подборов и четыре передачи.