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30 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Атланту»

30 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Атланту»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:122.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Деджонте Мюррей, который заработал 30 очков, сделал 7 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс форвард Джон Коллинс, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и три передачи.

Лучшая результативность в составе «Далласа» у 23-летнего словенца Луки Дончича, на счету которого 30 очков, четыре подбора и 8 передач. Также стоит отметить Кристиана Вуда, который заработал 22 очка, сделал 9 подборов и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вуд - 22, Динвидди - 20, Баллок - 18, Грин - 9, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 6, Дав. Бертанс - 3, Макги - 3, Харди - 2, Клебер , Лоусон, Нтиликина, Пинсон, Райт, Хардуэй-младший
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Коллинс - 19, Янг - 18, Капела - 16, Богданович - 12, Оконгву - 11, Хантер - 11, Гриффин - 10, Джонсон - 3, Камински, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Форрест, Фэйворс, Холидей, Холидэй
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