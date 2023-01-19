30 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Атланту»
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:122.
Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Деджонте Мюррей, который заработал 30 очков, сделал 7 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс форвард Джон Коллинс, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и три передачи.
Лучшая результативность в составе «Далласа» у 23-летнего словенца Луки Дончича, на счету которого 30 очков, четыре подбора и 8 передач. Также стоит отметить Кристиана Вуда, который заработал 22 очка, сделал 9 подборов и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вуд - 22, Динвидди - 20, Баллок - 18, Грин - 9, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 6, Дав. Бертанс - 3, Макги - 3, Харди - 2, Клебер , Лоусон, Нтиликина, Пинсон, Райт, Хардуэй-младший
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Коллинс - 19, Янг - 18, Капела - 16, Богданович - 12, Оконгву - 11, Хантер - 11, Гриффин - 10, Джонсон - 3, Камински, Крейчи, Л. Уильямс, Мартин, Форрест, Фэйворс, Холидей, Холидэй
Комментарии
- 19 января 2023
-
06:06
-
00:55
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
14:56
-
14:04
-
12:47
-
12:34
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41
-
07:32
-
06:19
-
06:08
-
03:28
-
02:58
-
00:36
- 17 января 2023
-
23:23
-
22:28
-
21:27
-
21:01
-
19:49
-
18:43
Партнерский контент