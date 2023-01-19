«Хьюстон» проиграл 12-й матч подряд в НБА, уступив «Шарлотт». Грин набрал 41 очко

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Эта игра завершилась поражением «Рокетс» со счетом 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39).
Для хозяев это поражение стало 12-м подряд в регулярном чемпионате.
Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (также он сделал пять подборов и семь передач). Стоит отметить и турецкого центрового команды Алперена Шенгюна (24 очка, 12 подборов, шесть передач).
Лучшая результативность в составе «Шарлотт» у американского разыгрывающего Терри Розира, на счету которого 26 очков, два подбора и шесть передач. Также большой вклад в успех команды внёс Мэйсон Пламли, который заработал 17 очков, сделал девять подборов и одну передачу.
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