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«Хьюстон» проиграл 12-й матч подряд в НБА, уступив «Шарлотт». Грин набрал 41 очко

«Хьюстон» проиграл 12-й матч подряд в НБА, уступив «Шарлотт». Грин набрал 41 очко
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Эта игра завершилась поражением «Рокетс» со счетом 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39).

Для хозяев это поражение стало 12-м подряд в регулярном чемпионате.

Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (также он сделал пять подборов и семь передач). Стоит отметить и турецкого центрового команды Алперена Шенгюна (24 очка, 12 подборов, шесть передач).

Лучшая результативность в составе «Шарлотт» у американского разыгрывающего Терри Розира, на счету которого 26 очков, два подбора и шесть передач. Также большой вклад в успех команды внёс Мэйсон Пламли, который заработал 17 очков, сделал девять подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 122
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Шенгюн - 24, Гордон - 11, Мартин - 11, Кристофер - 8, Смит II - 8, Исон - 7, Тэйт - 4, Мэтьюз - 3, Вашингтон Мл., Гаруба, Дэйс, Марьянович, Никс, Портер, Фернанду, Хаджинс
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Пламли - 17, Уильямс - 17, Вашингтон - 16, Болл - 13, Макдэниелс - 12, Макгауэнс - 10, Смит - 9, Тор - 2, Букнайт, Джонс, Маледон, Мартин, Ричардс, Убре, Хэйворд
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