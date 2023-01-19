«Лейкерс» в упорной борьбе уступили на своей площадке «Сакраменто». У Леброна 32 очка
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В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Счёт встречи 116:111 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач. Также в составе озёрников проявил себя Расселл Уэстбрук — 19 очков, семь подборов и пять передач. У «Сакраменто» наилучшую статистику продемонстрировал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач. Стоит отметить и Харрисона Барнса, который за 20 минут игрового времени успел записать себе в актив 20 очков, шесть подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Уэстбрук - 19, Нанн - 14, Кристи - 12, Габриэль - 10, Брайант - 8, Шрёдер - 5, Браун - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Беверли - 3, Джонс, Дэвис, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Барнс - 20, Хаертер - 18, Холмс - 16, Лайлз - 10, Мюррэй - 10, Мету - 6, Митчелл - 3, Монк - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Окпала, Сабонис, Эллис
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