«Лейкерс» в упорной борьбе уступили на своей площадке «Сакраменто». У Леброна 32 очка

В Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Счёт встречи 116:111 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач. Также в составе озёрников проявил себя Расселл Уэстбрук — 19 очков, семь подборов и пять передач. У «Сакраменто» наилучшую статистику продемонстрировал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач. Стоит отметить и Харрисона Барнса, который за 20 минут игрового времени успел записать себе в актив 20 очков, шесть подборов и две передачи.