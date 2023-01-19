Результаты всех матчей НБА 19 января, турнирная таблица

19 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 122:130.

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 105:116

«Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 115:114

«Нью-Йорк Пеликанс» — «Майами Хит» — 98:124

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 126:106

«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 117:122

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 122:118

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:116