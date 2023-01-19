Результаты всех матчей НБА 19 января, турнирная таблица
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19 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 122:130.
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 105:116
«Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 115:114
«Нью-Йорк Пеликанс» — «Майами Хит» — 98:124
«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 126:106
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 117:122
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 122:118
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:116
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