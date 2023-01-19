Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 19 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 19 января, турнирная таблица
Комментарии

19 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 122:130.
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 105:116
«Мемфис Гриззлиз» — «Кливленд Кавальерс» — 115:114
«Нью-Йорк Пеликанс» — «Майами Хит» — 98:124
«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 126:106
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 117:122
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 122:118
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:116

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023