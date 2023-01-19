Леброну осталось 283 очка до рекорда Абдул-Джаббара
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Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 32 очка в матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз (111:116) и ещё ближе подобрался к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру. Теперь звезда «озёрников» имеет на своём счету 38 084 очка, что на 283 меньше, чем у Абдул-Джаббара.
Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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